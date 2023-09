US Open, Paolo Bertolucci su Matteo Berrettini: “Non c’è pace per lui, incredibile!”

Stupore e amarezza: sono queste le emozioni che si provano nei confronti dell’infortunio di Matteo Berrettini agli US Open 2023. Il tennista romano, impegnato nel secondo turno dello Slam di New York, stava faticando non poco contro il francese Arthur Rinderknech, in vantaggio 6-4 5-3 nei primi due parziali.

Nel nono game della seconda frazione il “fattaccio”: la caviglia di Matteo ha subìto una torsione innaturale e l’azzurro è crollato a terra. Grida di dolore e di frustrazione per il nostro portacolori e ritiro inevitabile dal Major, con l’immagine di Berrettini portato via in sedia a rotelle che ha fatto il giro del mondo, ricordando per certi versi quanto accaduto l’anno passato a Sascha Zverev nella semifinale del Roland Garro 2022.

A pronunciarsi in merito all’episodio è stato anche Paolo Bertolucci, ex tennista di alto livello e stimata voce tecnica di Sky Sport. Alcuni giorni fa Bertolucci, ai nostri microfoni, era rimasto colpito favorevolmente dalla partita giocata contro il francese Ugo Humbert, predicando però calma per valutare proprio la tenuta atletica del tennista nostrano.

Ironia della sorte, il fisico ha tradito il giocatore italiano e la sfortuna ci ha messo nuovamente lo zampino: “Non c’è pace per Matteo Berrettini! Incredibile“, il Tweet di Bertolucci. Da valutare l’entità dell’infortunio, nelle prossime ore ne sapremo di più.

Non c’è pace per @MattBerrettini ! Incredibile — paolo bertolucci (@paolobertolucci) August 31, 2023

Foto: LaPresse