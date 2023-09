US Open, Monaco: “Sinner ha un Everest davanti, ma può scalarlo. Arnaldi con Norrie se la gioca”

Tracciare una linea. In casa Italia sorrisi e lacrime per quanto sta accadendo negli US Open 2023 di tennis. Luci e ombre si alternano e nei match odierni che varranno per la qualificazione agli ottavi di finale si confida di avere rappresentanti nella seconda settimana dello Slam di New York.

Di questo si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, condotta da Dario Puppo (telecronista di Eurosport) e trasmessa sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport). Si è partiti con l’analizzare il brutto infortunio di Matteo Berrettini, impegnato nel secondo round contro il francese Arthur Rinderknech.

“Dispiace tantissimo, questo è stato un infortunio di campo, che non ha a che vedere con le sue cose pregresse. Parlando della partita, giusto sottolineare la prestazione di Rinderknech, che ha avuto continuità al servizio ed è stato in grado anche di disinnescare la battuta di Berrettini. Ricordiamo che il transalpino era praticamente avanti di due set (6-4 5-3). In tutto questo, Matteo non era brillante, come magari lo era stato precedentemente contro Humbert. Speriamo che l’infortunio non sia così grave, per rivederlo in campo il prima possibile“, le parole di Monaco.

Valutando poi quanto fatto finora da Jannik Sinner, a segno nel derby contro Lorenzo Sonego e prossimo a confrontarsi con lo svizzero Stan Wawrinka: “Jannik sta giocando molto bene e si appresta ad affrontare questo “Everest” rappresentato da Wawrinka, Zverev e Alcaraz. Questa potrebbe essere la progressione, certo può spaventare, ma lui ha già dimostrato contro questi avversari di saperci giocare e anche di riuscire a vincerci. Sono ostacoli che può superare per le sue caratteristiche e le ambizioni che ha“, le valutazioni del commentatore tecnico di Eurosport.

Si è approfondito anche quanto sta facendo Matteo Arnaldi, protagonista di un’annata di grande ascesa nel circuito ATP e opposto nel terzo turno a New York al britannico Cameron Norrie: “Arnaldi può giocare libero, visto che non ha grandi punti da difendere, la palla gli viaggia di più, si muove benissimo e ha una grande attitudine. Ci sono degli aspetti nel gioco che può migliorare, ma comunque sta vivendo la classica stagione di lancio, chiaramente l’anno prossimo capiremo le sue reali potenzialità. Certo, il 2023 ha in sé premesse molto incoraggianti. Ha una bella testa tennistica, però appunto tutto va tutto rapportato al momento, oltre al fatto che tanti non lo conoscono nelle sue qualità di gioco. Contro il Norrie di quest’anno potrebbe giocarsela“.

Una battuta poi in chiave Coppa Davis, dal momento che l’infortunio di Berrettini potrebbe aprire le porte a Sonego, anche se secondo Monaco c’è da fare una riflessione sulla scelta del doppio: “Volandri ha puntato sull’esperienza di un duo collaudato formato da Fognini e Bolelli, anche se io credo che sia una scelta un po’ al limite perché Vavassori sta crescendo e ha anche giocato in coppia con Simone nel circuito“.

