US Open, attento Sinner! Zverev sta lentamente tornando quello del pre-infortunio. Ed è già in top10 virtuale…

Pronostici rispettati e confronto tra Jannik Sinner e Alexander Zverev in vista negli ottavi di finale degli US Open 2023. Non ci sono dubbi che l’incrocio tra l’altoatesino e il tedesco sia quello dalla qualità più spiccata nel turno in questione, per la storia di questi giocatori e le loro capacità.

Sinner, autore di una grande stagione, non vuol certo fermarsi qui e ambisce al raggiungimento dei quarti dove ad attenderlo ci sarà il vincente dell’incontro tra Carlos Alcaraz e Matteo Arnaldi. Per continuare l’avventura a New York, però, sarà necessario alzare il proprio livello di gioco.

Il Sinner che ieri ha sconfitto Stan Wawrinka è piaciuto per la determinazione nel reagire a una fase di difficoltà nel secondo set, trovando tanti punti in risposta e avendo il coraggio di venire a rete a chiudere il punto con estrema lucidità. Tuttavia, per battere lo Zverev visto in questo torneo, servirà esprimere più continuità specie al servizio.

Sascha, infatti, sta mettendo in mostra un tennis non certo distante dal massimo livello raggiunto nel 2021 e nel 2022, prima dell’infortunio alla caviglia nella semifinale di Parigi contro Rafa Nadal. Il servizio è a tratti devastante e il rendimento con il dritto è sempre più convincente, mentre con il rovescio sappiamo che il teutonico possa fare un po’ quello che vuole. Del resto, il modo in cui il nativo di Amburgo ha sconfitto un ottimo Grigor Dimitrov nel terzo round la dice lunga sull’attuale condizione.

Del resto, la classifica parla chiaro e lo vede in top-10, mentre nella Race è n.8. Jannik sa quindi di affrontare un ostacolo tutt’altro che facile, considerando anche uno storico non favorevole: una sola affermazione in quattro sfide per l’italiano e uno dei ko risalente al 2021 proprio negli ottavi a New York. Si spera che il ragazzo di San Candido sappia invertire la tendenza.

Foto: LaPresse