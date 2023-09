US Open 2023, Rod Laver si complimenta con Djokovic: “Vincere 24 Slam è qualcosa di unico”

Novak Djokovic prosegue nella sua Legacy e il 24° titolo Slam, ottenuto a New York, è qualcosa che va a rafforzare la figura leggendaria del serbo in uno sport difficile come il tennis. La vittoria nella Finale degli US Open 2023 contro Daniil Medvedev ha questi connotati.

Nole è stato in grado ancora una volta di adattarsi alle circostanze, salendo di livello quando era necessario e affossando le ambizioni del russo. Il successo in tre set per 6-3 7-6 (5) 6-3 dice tanto di quanto il campione nativo di Belgrado sia stato in grado di fare per minimizzare il valore del proprio avversario.

Una prestazione sublime, riconosciuta anche da chi ha fatto la storia anch’egli di questa pratica, ovvero Rod Laver, capace di realizzare il famoso Grande Slam nel 1969. Attraverso un Tweet, l’ex campione australiano si è voluto congratulare con Djokovic: “Complimenti nuovamente Novak, sono sicuro che il fatto di aver vinto 24 Slam ti faccia sentire grande e unico, perché è così. Hai lottato strenuamente per questo obiettivo, riuscendo a battere tanti sfidanti. Nella Finale eri molto concentrato al cospetto di un giocatore di qualità come Daniil. Mi inchino al campione!”

Well done again Novak, I’m sure 24 feels as great as one, especially when you have fought so hard to get where you are and to stay there against a growing tide of challengers. You were on high alert tonight against a quality player in Daniil. Take another bow, champ!

— Rod Laver (@rodlaver) September 10, 2023