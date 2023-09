Coppa Davis 2023, Novak Djokovic giocherà a Valencia: Spagna senza Carlos Alcaraz!

Il campione risponderà all’appello. Novak Djokovic si sta godendo alla grande i frutti del suo risultato: vincere il 24° Slam in carriera, essere sempre più una leggenda del tennis e dello sport sono cose che danno grandi motivazioni. L’asso serbo, a segno nella Finale degli US Open contro il russo Daniil Medvedev, è pronto però per una nuova sfida.

Djokovic, infatti, è desideroso di dare il proprio contributo in un’altra competizione a cui tiene molto, ovvero la Coppa Davis. Questa settimana, infatti, andranno in scena i confronti della fase a gironi delle Finali con la Serbia impegnata a Valencia contro la Spagna, la Repubblica Ceca e la Corea del Sud.

La formazione di casa avrà un’importante assenza: Carlos Alcaraz, infatti, ha dato forfait e al suo posto il capitano non giocatore, David Ferrer, ha chiamato Albert Ramos. Da capire in che modo la compagine iberica sarà far fronte alla mancanza del proprio numero uno.

Di contro, Nole ci sarà, per quanto ha dichiarato ai colleghi di ESPN dopo la vittoria a Flushing Meadows. Djokovic, infatti, dovrebbe giocare venerdì 15 settembre proprio contro la Spagna e sabato 16 contro la Repubblica Ceca, saltando solo il primo impegno contro la Corea del Sud del martedì 12. Vedremo se la formazione spagnola potrà pagare la defezione di Alcaraz.

Valencia (Spagna) – Gruppo C

Martedì 12 settembre 15.00 Serbia vs Corea del Sud

Mercoledì 13 settembre 15.00 Spagna vs Repubblica Ceca

Giovedì 14 settembre 15.00 Repubblica Ceca vs Corea del Sud

Venerdì 15 settembre 15.00 Spagna vs Serbia

Sabato 16 settembre 15.00 Serbia vs Repubblica Ceca

Domenica 17 settembre 15.00 Spagna vs Corea del Sud

Foto: LaPresse