Classifica tornei Grande Slam tennis: Djokovic stacca sempre più Nadal e Federer. Raggiunta Margaret Smith Court

Sono numeri da leggenda. Novak Djokovic è entrato di diritto, ancor di più, nella storia del tennis e dello sport mondiale assoluto. Il campione serbo ha vinto per la quarta volta in carriera gli US Open, battendo nella Finale di New York il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3 7-6 (5) 6-3.

Un risultato che ha permesso a Nole di rafforzare la propria leadership in vetta alla classifica dei plurivincitori Slam (uomini), salendo a quota 24, distanziando Rafa Nadal (22) e Roger Federer (20) e raggiungendo Margaret Court (24). Il prossimo obiettivo di Djokovic sarà quello di far meglio anche della tennista australiana e quindi essere in solitaria al vertice della classifica per entrambi i sessi.

A 36 anni e 111 giorni, il nativo di Belgrado è diventato il giocatore di sesso maschile più “anziano” a vincere il Major americano nell’Era Open, migliorando quanto fatto dall’australiano Ken Rosewall, che nel 1970 si impose negli States a 35 anni e 315 giorni quando però si giocava ancora sull’erba di Forest Hill.

Una vittoria che ha portato Djokovic a totalizzare quindi 10 Australian Open, 7 Wimbledon, 3 Roland Garros e 4 US Open, riuscendo nell’impresa di vincere tre Slam nel medesimo anno solare per la quarta volta in carriera, un qualcosa che non si era mai verificato precedentemente.

Il riferimento è al 2011 (Australian Open, Wimbledon, US Open), al 2015 (Australian Open, Wimbledon, US Open), al 2021 (Australian Open, Roland Garros e Wimbledon) e quest’anno (Australian Open, Roland Garros e US Open). Inoltre, per la terza volta nel proprio percorso agonistico, ha disputato le quattro Finali dei Major nell’anno solare, eguagliando Federer in quest’ultimo caso. La sensazione è che dovremo prepararci ad aggiornare ulteriormente questi dati fantascientifici.

CLASSIFICA VINCITORI SLAM

Novak Djokovic 24

Rafael Nadal 22

Roger Federer 20

Pete Sampras 14

Roy Emerson 12

Björn Borg 11

Rod Laver 11

Bill Tilden 10

Andre Agassi 8

Jimmy Connors 8

Ivan Lendl 8

Fred Perry 8

Ken Rosewall 8

Henri Cochet 7

René Lacoste 7

William Larned 7

John McEnroe 7

John Newcombe 7

William Renshaw 7

Richard Sears 7

Mats Wilander 7

Boris Becker 6

Don Budge 6

Jack Crawford 6

Laurence Doherty 6

Stefan Edberg 6

Anthony Wilding 6

Frank Sedgman 5

Tony Trabert 5

Jean Borotra 4

Ashley Cooper 4

Jim Courier 4

Reginald Doherty 4

Lew Hoad 4

Frank Parker 4

Manuel Santana 4

Guillermo Vilas 4

Robert Wrenn 4

James Anderson 3

Arthur Ashe 3

Wilfred Baddeley 3

Norman Brookes 3

Oliver Campbell 3

Jaroslav Drobný 3

Neale Fraser 3

Arthur Gore 3

Bill Johnston 3

Jan Kodeš 3

Jack Kramer 3

Gustavo Kuerten 3

Andy Murray 3

Gerald Patterson 3

Adrian Quist 3

Bobby Riggs 3

Ellsworth Vines 3

Stan Wawrinka 3

Malcolm Whitman 3

John Bromwich 2

Sergi Bruguera 2

Pancho Gonzales 2

John Hartley 2

Rodney Heath 2

Lleyton Hewitt 2

Yevgeny Kafelnikov 2

Johan Kriek 2

Maurice McLoughlin 2

Don McNeill 2

Robert Lindley Murray 2

Ilie Nastase 2

Richard Norris Williams 2

Pat O’Hara Wood 2

Alex Olmedo 2

Budge Patty 2

NICOLA PIETRANGELI 2

Joshua Pim 2

Patrick Rafter 2

Mervyn Rose 2

Marat Safin 2

Dick Savitt 2

Ted Schroeder 2

Vic Seixas 2

Henry Slocum 2

Stan Smith 2

Fred Stolle 2

Gottfried von Cramm 2

Carlos Alcaraz 2

Fred Alexander 1

Wilmer Allison 1

Malcolm Anderson 1

József Asbóth 1

Marcel Bernard 1

William Bowrey 1

Pat Cash 1

James Cecil Parke 1

Michael Chang 1

Marin Cilic 1

William Clothier 1

Albert Costa 1

Sven Davidson 1

Juan Martín del Potro 1

John Doeg 1

Mark Edmondson 1

Bob Falkenburg 1

Juan Carlos Ferrero 1

Gastón Gaudio 1

Rhys Gemmell 1

Vitas Gerulaitis 1

Andrés Gimeno 1

Andrés Gómez 1

Spencer Gore 1

Colin Gregory 1

Frank Hadow 1

Willoughby Hamilton 1

John Hawkes 1

Henner Henkel 1

Frederick Hovey 1

Joseph Hunt 1

Goran Ivanišević 1

Thomas Johansson 1

Algernon Kingscote 1

Petr Korda 1

Richard Krajicek 1

Arthur Larsen 1

Herbert Lawford 1

Gordon Lowe 1

Harold Mahony 1

Vivian McGrath 1

Ken McGregor 1

Chuck McKinley 1

Daniil Medvedev 1

Edgar Moon 1

Carlos Moyá 1

Thomas Muster 1

Yannick Noah 1

Arthur O’Hara Wood 1

Manuel Orantes 1

Rafael Osuna 1

Dinny Pails 1

ADRIANO PANATTA 1

Ernie Parker 1

Yvon Petra 1

Ernest Renshaw 1

Horace Rice 1

Tony Roche 1

Andy Roddick 1

Michael Stich 1

Roscoe Tanner 1

Brian Teacher 1

Dominic Thiem 1

Holcombe Ward 1

Sidney Wood 1

Beals Wright 1

CLASSIFICA VINCITRICI SLAM

Margaret Court 24

Serena Williams 23

Steffi Graf 22

Helen Wills 19

Chris Evert 18

Martina Navratilova 18

Billie Jean King 12

Maureen Connolly 9

Monica Seles 9

Suzanne Lenglen 8

Molla Mallory 8

Maria Bueno 7

Evonne Goolagong Cawley 7

Justine Henin 7

Dorothea Lambert Chambers 7

Venus Williams 7

Blanche Bingley 6

Louise Brough 6

Doris Hart 6

Margaret Osborne duPont 6

Nancye Wynne Bolton 6

Daphne Akhurst 5

Pauline Betz 5

Charlotte Cooper 5

Lottie Dod 5

Althea Gibson 5

Martina Hingis 5

Helen Jacobs 5

Alice Marble 5

Maria Sharapova 5

Kim Clijsters 4

Shirley Fry 4

Hazel Hotchkiss Wightman 4

Hana Mandlíková 4

Elisabeth Moore 4

Naomi Osaka 4

Arantxa Sánchez Vicario 4

Iga Swiatek 4

Juliette Atkinson 3

Ashleigh Barty 3

Mary Browne 3

Jennifer Capriati 3

Lindsay Davenport 3

Darlene Hard 3

Joan Hartigan 3

Ann Jones 3

Angelique Kerber 3

Hilde Krahwinkel Sperling 3

Angela Mortimer 3

Dorothy Round 3

May Sutton 3

Virginia Wade 3

Cilly Aussem 2

Tracy Austin 2

Victoria Azarenka 2

Coral Buttsworth 2

Mabel Cahill 2

Mary Carter Reitano 2

Thelma Coyne Long 2

Simona Halep 2

Marion Jones 2

Svetlana Kuznetsova 2

Petra Kvitová 2

Simonne Mathieu 2

Amélie Mauresmo 2

Kitty McKane Godfree 2

Margaret Molesworth 2

Garbiñe Muguruza 2

Li Na 2

Sarah Palfrey 2

Mary Pierce 2

Nancy Richey 2

Margaret Scriven 2

Bertha Townsend 2

Lesley Turner Bowrey 2

Maud Watson 2

Bianca Andreescu 1

Maud Barger-Wallach 1

Sue Barker 1

Marion Bartoli 1

Dora Boothby 1

Kea Bouman 1

Esna Boyd 1

Shirley Brasher 1

Dorothy Bundy Cheney 1

Patricia Canning Todd 1

Françoise Dürr 1

Coco Gauff 1

Ellen Hansell 1

Helen Hellwig 1

Helen Homans 1

Emily Hood Westacott 1

Ana Ivanovic 1

Mima Jaušovec 1

Barbara Jordan 1

Sofia Kenin 1

Zsuzsa Körmöczy 1

Barbora Krejčíková 1

Sylvia Lance Harper 1

Nelly Landry 1

Ethel Larcombe 1

Anita Lizana 1

Iva Majoli 1

Conchita Martínez 1

Myrtle McAteer 1

Kerry Melville Reid 1

Anastasia Myskina 1

Jana Novotná 1

Betty Nuthall 1

Chris O’Neil 1

Jeļena Ostapenko 1

FLAVIA PENNETTA 1

Beryl Penrose 1

Emma Raducanu 1

Lena Rice 1

Muriel Robb 1

Ellen Roosevelt 1

Virginia Ruzici 1

Elena Rybakina 1

Aryna Sabalenka 1

Gabriela Sabatini 1

FRANCESCA SCHIAVONE 1

Evelyn Sears 1

Sloane Stephens 1

Samantha Stosur 1

Karen Susman 1

Aline Terry 1

Christine Truman 1

Marketa Vondrousova 1

Caroline Wozniacki 1

Foto: