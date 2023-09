US Open 2023, Novak Djokovic: “Il mio obiettivo Ã¨ quello di vincere tutti gli Slam, non penso al ritiro”

Una nuova impresa. Novak Djokovic ce l’ha fatta e ha conquistato il 24° Slam della carriera. Nella Finale degli US Open 2023, il serbo ha sconfitto il russo Daniil Medvedev (n.3 del mondo) con il punteggio 6-3 7-6 (5) 6-3, prendendosi la rivincita nei confronti del rivale che lo aveva battuto nell’atto conclusivo di due anni fa a New York, ultima edizione a cui il campione nativo di Belgrado aveva preso parte, vista l’assenza dell’anno passato per la nota vicenda legata al vaccino anti-Covid.

Djokovic, quindi, è entrato nella storia, rafforzando la propria leadership nella graduatoria dei vincitori Major a livello maschile e raggiungendo Margaret Court in vetta a questa particolare classifica a livello assoluto. Un dato significativo della straordinaria continuità rendimento negli anni di Nole.

“Ritengo che ognuno di noi abbia sempre degli stimoli per continua a migliorare. Le difficoltà sono aspetti che mi motivano e il fatto di non giocare da due anni qui e affrontare nella Finale chi mi aveva sconfitto mi ha dato quel qualcosa in più. Ho cercato nelle ultime 48 ore di non commettere lo stesso errore di due anni fa e di non pensare alla posta in palio, ma solo alla partita che avrei dovuto giocare. E’ stata una dura lotta, ma alla fine sono riuscito a vincere“, ha raccontato in conferenza stampa Djokovic.

Entrando nello specifico dell’incontro, lo snodo fondamentale è stato il secondo set: “Una frazione fondamentale, non credo di averne giocato una così lunga in vita mia. Aver vinto al tie-break, ribaltando la situazione, mi ha dato grandi energie perché nel corso del set non mi sentivo tanto bene dal punto di vista fisico, quindi aver conquistato il parziale è stato importante proprio per questo, dal momento che Medvedev è un avversario che ti fa sempre giocare un colpo in più e non è semplice affrontarlo“.

Un giocatore che ha saputo e sa adattarsi ai cambiamenti, avendo sempre ben chiaro i propri obiettivi: “Mi concentro su quello che devo fare per vincere i grandi tornei, questo è ciò che conta per me. Avere una rivalità con tennisti così giovani come Alcaraz è straordinario. Lui è una ventata di aria fresca nel nostro sport, un grande giocatore e anche una grande persona. Il mio obiettivo è sempre stato, all’inizio di ogni stagione, vincere tutti gli Slam e continuerà a essere così. Proseguirò su questa strada fino a quanto sentirò di avere questa possibilità“, le parole del serbo.

In chiusura ha aggiunto: “Non ho in mente nessun numero su quanti tornei del Grande Slam voglio vincere fino alla fine della mia carriera. Continuerò a dare loro la priorità, trattandosi dei tornei più importanti dove voglio esprimere il mio miglior tennis“.

Foto: LaPresse