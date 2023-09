US Open 2023, Federico CinÃ  raggiunge i quarti del torneo junior: battuto il numero 1 Demin

Dopo le uscite di Jannik Sinner e Matteo Arnaldi agli ottavi di finale degli US Open 2023, il torneo continua per gli italiani. Nel tabellone riservato agli under 18 si sta mettendo in luce il talentino azzurro Federico Cinà, classe 2007, figlio di Francesco Cinà, ex coach di Roberta Vinci.

Il siciliano sta giocando contro ragazzi due anni più grandi di lui: infatti in main draw ci sono dei classe 2005. 2005 come Yaroslav Demin, russo numero 1 delle classifiche junior che è stato battuto a sorpresa ieri sera dal tennista italiano. Il 16enne palermitano ha vinto con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 dopo oltre due ore e mezza di battaglia, chiudendo la sfida al supertiebreak finale con un meraviglioso passante di rovescio in diagonale.

Un torneo finora straordinario per il figlio d’arte, soprannominato “Pallino” da quando era presente nel box di Vinci ed Errani. Oltre al colpaccio su Demin, l’azzurro ha sconfitto il coreano Seungmin Park in due set e lo statunitense Kyle Kang (già numero 642 del mondo a livello pro) in tre set. Oggi sarà opposto alle ore 18 italiane sul campo 9 contro il cinese Yi Zhou, con la volontà di proseguire questo splendido percorso.

Sono usciti invece gli altri due azzurri che erano impegnati negli ottavi di finale in singolare: Fabio De Michele ha perso con il punteggio di 6-3 6-4 contro il promettente brasiliano Joao Fonseca, mentre Carlo Alberto Caniato ha ceduto con lo score di 6-4 6-3 allo statunitense Learner Tien.

Foto: Fabio Blaco/FITP