Atletica, Diamond League: quattro azzurri a Bruxelles per l’ultima tappa prima delle Finali di Eugene

Dopo l’appuntamento asiatico di Xiamen, la Diamond League 2023 di atletica leggera torna in Europa per disputare l’ultima tappa di “stagione regolare” in vista delle Finali di Eugene (16-17 settembre). Appuntamento fissato dunque domani sera a Bruxelles per il Memorial Van Damme, evento che stabilirà le graduatorie definitive di qualificazione per l’evento conclusivo del circuito negli States.

In Belgio è prevista la presenza di quattro azzurri, tutti a caccia di punti preziosi per sperare di staccare in extremis il ticket per Eugene o comunque per chiudere bene la stagione estiva internazionale. Filippo Tortu gareggerà sui 200 metri con l’obiettivo di riscattare la deludente eliminazione in batteria ai Mondiali e tornare ad avvicinare il suo personale (20.10).

L’ultimo frazionista della 4×100 tricolore argento mondiale in carica dovrà vedersela con alcuni avversari di grande spessore come il britannico Zharnel Hughes, l’americano Kenneth Bednarek, il canadese Andre De Grasse ed il liberiano Joseph Fahnbulleh, tutti reduci dalla finale iridata di Budapest sulla distanza ed in grado di scendere sotto i 20″ almeno una volta in carriera.

Si preannuncia una gara di livello stellare anche nei 400 ostacoli, per via della partecipazione di 6 delle 8 finaliste agli ultimi Mondiali. Tra queste proverà a ben figurare la primatista italiana Ayomide Folorunso, ormai vicinissima al pass per Eugene e reduce da un solido quarto posto in Cina con 54.08, anche se il ruolo della favorita d’obbligo spetta alla fuoriclasse olandese Femke Bol.

Italia rappresentata a Bruxelles anche nel salto triplo femminile dalle fresche finaliste iridate Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro, entrambe alla ricerca di un piazzamento prestigioso per mettersi nella condizione di sfruttare eventuali rinunce in ottica ripescaggio per le Finals in Oregon. Assente nella capitale belga la fenomenale Yulimar Rojas, ci sarà invece l’ucraina vice-campionessa del mondo in carica Maryna Bekh-Romanchuk.

Nelle altre specialità saranno di scena diverse stelle globali come lo svedese Armand Duplantis (a caccia di un nuovo primato mondiale) nel salto con l’asta, il norvegese Jakob Ingebrigtsen sulla distanza non olimpica dei 2000 metri, l’ucraina Yaroslava Mahuchikh nel salto in alto e la giamaicana Shericka Jackson (che punta al datato World Record di Florence Griffith-Joyner) sui 200.

Foto: Colombo/FIDAL