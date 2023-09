US Open 2023, Novak Djokovic: “È stata una sfida durissima, il break in apertura di terzo set mi ha dato coraggio”

Vittoria con il brivido per Novak Djokovic al terzo turno degli US Open 2023. Sul cemento di Flushing Meadows a New York, negli Stati Uniti, il serbo (n.2 al mondo, ma virtualmente n.1) è andato sotto di due set contro il connazionale Laslo Djere, ma poi ha saputo reagire nel momento di maggiore difficoltà e ha ribaltato il match, chiudendo con il risultato finale di 4-6 4-6 6-1 6-1 6-3 dopo quasi quattro ore di gioco. Ora agli ottavi Nole dovrà vedersela con il croato Borna Gojo.

“Nei primi due set ho faticato moltissimo – ha affermato Djokovic subito dopo la vittoria davanti al pubblico rimasto a vedere il match fino a quasi le 2:00 di notte -. Questa è stata una delle partite più dure che io abbia mai giocato qui. Djere è stato davvero bravissimo e gli faccio i miei complimenti. Ha tenuto un livello altissimo e per me è stato molto difficile trovare delle soluzioni contro di lui.“.

Dopo aver perso il secondo parziale, Djokovic ha lasciato il campo per cercare di riordinare le idee: “Mi sono guardato allo specchio e mi sono detto che dovevo provare a cambiare qualcosa. Non è la prima volta che passo un momento del genere e spesso mi ritrovo a dirmi determinate cose davanti allo specchio. Non sempre poi funziona, ma questa volta è andata bene”.

La svolta della partita è arrivata nel terzo set, quando Djokovic è riuscito a conquistare il break in apertura: “Ho alzato il mio livello anche grazie al pubblico. Una volta che ho preso il break ho preso coraggio e ho iniziato a giocare più aggressivo. È andata bene, ma è stata davvero dura fino all’ultimo colpo”.

Come detto in precedenza, ora Djokovic dovrà affrontare il croato Borna Gojo. Per il momento, però, il serbo non vuole pensare al prossimo match: “Al momento non mi interessa chi dovrò sfidare agli ottavi. Ciò che conta per ora è dormire e riposare per recuperare più energie possibili”.

