US Open 2023: Coco Gauff alla caccia della prima volta, Sabalenka per consolidare il numero 1 WTA

Potrebbe essere la prima volta di un’americana a Flushing Meadows dal 2017. Oppure potrebbe essere il primo rintocco di una bielorussa dopo i tre tentativi falliti da Victoria Azarenka tra 2012 e 2020. Coco Gauff e Aryna Sabalenka hanno questa posta in palio, in quella New York che sta provando a spingere la prima verso un successo che le viene predetto ormai dai celebri ottavi raggiunti a Wimbledon 2019, quando di anni ne aveva 15.

Sono tanti i temi di questo ultimo atto di scena nel pomeriggio newyorkese. Il primo riguarda la capacità di Gauff di alzare il suo livello, perché nonostante il 6-4 7-5 sulla ceca Karolina Muchova i 28 vincenti e 60 errori gratuiti non hanno lasciato una grandissima impressione. Rimane però vero che proprio questo fattore, cioè una salita di giri, è stato importante nel finale, quando lo spettacolo si è unito all’utilità. Brava anche, Gauff, a non disunirsi per una cosa che in realtà ha successivamente approvato come tema: la protesta di attivisti ambientalisti, con uno dei tre che ha fatto di tutto pur di non lasciare le tribune, fatto che ha costretto a fermare il match per tre quarti d’ora.

Dall’altra parte, in casa Sabalenka c’è anche un pezzo di storia da rimarcare, nonché il fatto che Madison Keys abbia tremato nel momento più importante, quello che stava per regalare una finale tutta USA a New York. Nella storia dell’Era Open, infatti, non c’era mai stato in uno Slam uno score di 0-6 7-6 7-6. Questo è accaduto due volte agli US Open 2023: prima con Martina Trevisan nel primo turno con la kazaka Yulia Putintseva, ora con Sabalenka contro Keys. La bielorussa, al di là di altre ragioni, ha senz’altro a livello sportivo quella di voler consolidare il nuovo arrivato nel proprio palmares, il numero 1 del ranking WTA.

Sono cinque i precedenti tra le due giocatrici: spesso si è trattato di lotte di spessore, con arrivi molto tirati al terzo set, ma l’ultimo capitolo, quello dei quarti di finale a Indian Wells, si è chiuso per 6-4 6-0 a favore di Sabalenka. Il risultato più netto della loro storia personale, che pure dice 3-2 Gauff. Che, a seconda del risultato finale, può cambiare in maniera decisa il proprio destino: sarebbe numero 5 del mondo senza poter alzare le braccia al cielo, se invece riuscisse a far gioire l’Arthur Ashe Stadium diventerebbe numero 3.

