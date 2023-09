Udinese-Genoa, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

La settima giornata della Serie A 2023-2024 sarà una di quelle che lasceranno il segno. Come spesso capita tra un turno infrasettimanale e le coppe europee sullo sfondo i risultati possono essere anche molto sorprendenti. Non penseranno alle coppe europee Udinese e Genoa, ma la sfida si annuncia quanto mai interessante.

Udinese-Genoa andrà in scena domenica primo ottobre alle ore 15.00 alla Dacia Arena del capoluogo friulano e metterà di fronte due squadre a caccia di punti. I padroni di casa, allenati da mister Sottil, infatti, sono reduci dalla netta sconfitta di Napoli con il punteggio di 4-1 e proveranno a scuotersi dopo un avvio di campionato quanto mai complicato.

Dall’altra parte il Genoa proverà a fare lo sgambetto ai friulani puntando su una squadra che, settimana dopo settimana, prova a crescere seguendo le indicazioni di mister Alberto Gilardino. Per il momento i Grifoni sembrano un po’ troppo Retegui-dipendenti, ma il percorso è solamente all’inizio.

La 7a giornata sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN con tutte e 10 le partite in programma. Su Sky Sport tutti i match potranno essere seguiti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO. Su Sky Sport, inoltre, saranno trasmesse Salernitana-Inter su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Bologna-Empoli su Sky Sport Calcio (202) e Fiorentina-Cagliari su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO SETTIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 1 ottobre

Ore 15.00 Udinese-Genoa – diretta su DAZN

PROGRAMMA UDINESE-GENOA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento.

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

