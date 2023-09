Tutti gli squalificati in Serie A (16-18 settembre): chi non puÃ² giocare nel weekend. Tomori salta il derby

La Serie A 2023/2024 è pronta a tornare in scena. La massima serie italiana dopo la sosta di ben due settimane per favorire le partite delle varie Nazionali che si sono rese protagoniste in competizioni continentali e non, allieterà nuovamente il weekend che sta per arrivare. Tantissime le sfide interessanti in programma, a partire proprio dal match che aprirà le danze: quello tra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri.

Ma non sarà l’unica partita pronta ad entusiasmare tifosi e appassionati di calcio perché, ad esempio, ci sarà anche il derby di Milano. L’Inter di Simone Inzaghi accoglierà il Milan di Stefano Pioli: e proprio soffermandoci sui rossoneri, oltre alle varie indisponibilità, a saltare l’importantissima stracittadina, sarà uno degli unici due diffidati tra tutti i giocatori di Serie A. Stiamo parlando di Fikayo Tomori. Il difensore centrale non prenderà infatti parte al match.

Nella sfida giocata e vinta contro la Roma all’Olimpico per 1-2, il calciatore inglese, ha rimediato un doppio cartellino giallo: prima al 19esimo di gioco e poi al 61esimo. Tomori potrà assistere alla partita solo dalla tribuna. Il secondo e ultimo squalificato di giornata in tutto il campionato è Maxime Lopez.

Il centrocampista francese passato alla Fiorentina nel corso dell’ultimo giorno di mercato, durante il match contro il Napoli del 27 agosto scorso, quando vestiva ancora la maglia del Sassuolo, è stato espulso per due giornate. Il motivo? “Per avere, al 6′ del secondo tempo, rivolto un’espressione gravemente ingiuriosa al direttore di gara”. Ecco di seguito dunque, la lista degli squalificati per quella che sarà la 4a giornata di Serie A.

SERIE A: GLI SQUALIFICATI DELLA 4a GIORNATA

Atalanta

Nessuno

Bologna

Nessuno

Cagliari

Nessuno

Empoli

Nessuno

Fiorentina

Maxime Lopez

Frosinone

Nessuno

Genoa

Nessuno

Verona

Nessuno

Inter

Nessuno

Juventus

Nessuno

Lazio

Nessuno

Lecce

Nessuno

Milan

Tomori

Monza

Nessuno

Napoli

Nessuno

Roma

Nessuno

Salernitana

Nessuno

Sassuolo

Nessuno

Torino

Nessuno

Udinese

Nessuno

Foto: LaPresse