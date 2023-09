Vuelta a EspaÃ±a 2023: la tappa di domani Sauveterre-de-Bearn-Larra-Belagua. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Siamo entrati nel weekend della seconda settimana della Vuelta a España 2023, con delle frazioni di montagna che cambieranno inevitabilmente l’ordine della classifica generale. Secondo arrivo in quota dopo il Tourmalet con la Sauveterre-de.Béarn-Larra-Belagua, di 156,2 chilometri e con 3500 metri di dislivello.

PERCORSO

Dopo una cinquantina di chilometri tendenti all’insù, arriva la prima salita di giornata, il Col de la Houcére: salita tosta, di 11,1 km all’8,8% di pendenza media, ma con i primi tre chilometri sul 10,5% e un massimo del 14%. Dopo una discesa molto tecnica arriva la vetta che infiammerà la giornata, il Puerto de Larrau (14,9 km all’8%): prima parte molto difficile, quasi sul 10% medio e massimo al 16% che porta al Col de Erroymendi, tre chilometri di respiro e ultimi 1700 metri ripidissimi, al 10,3% con punte del 14%, dove si tornerà in territorio spagnolo.

Discesa e ‘richiamo’ in salita con il Puerto de Laza, terza categoria di 3,4 km aal 6,3%, poi dopo un tratto di falsopiano c’è l’ultima salita di 9,5 km al 6,3%, seppur termina praticamente al Portillo de Eraize, a 1500 metri dal traguardo. Finale praticamente pianeggiante, sull’1% di pendenza.

ALTIMETRIA

ORARI

La quattordicesima frazione della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 12:30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 12:30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 12.40.

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Sabato 9 settembre

Quattordicesima tappa: Sauveterre-de.Béarn-Larra-Belagua (156,2 km)

Orario di partenza: 13:17

Orario d’arrivo: 17.30 circa

QUATTORDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 12.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.40