Turchia-Italia, qualificazioni Europei Under 21: quando si gioca, programma, orario, tv e streaming

L’Italia Under 21, dopo l’impegno di venerdì pomeriggio in Lettonia, sarà di scena nella prossima settimana per il secondo incontro del girone 1 per la qualificazione agli Europei 2025 di categoria in Slovacchia: gli azzurrini sfideranno alle 18.30 di martedì 12 settembre la Turchia, una delle formazioni da temere insieme alla Norvegia per la conquista del primo posto nel raggruppamento.

Non è stato il miglior debutto possibile per Carmine Nunziata sulla panchina dell’Under 21: contro la modesta Lettonia è arrivato solamente un pareggio per 0-0, al termine di un match giocato al di sotto delle possibilità di una formazione che, potenzialmente, possiede un tasso tecnico decisamente al di sopra della media, specialmente a centrocampo. Questo risultato deludente dovrà dare una voglia di rivalsa agli azzurrini in vista del match di dopodomani, che l’Italia è costretta a non fallire per evitare di complicarsi ancor di più la corsa per la qualificazione.

Assieme alla Norvegia, la formazione turca è la più insidiosa tra quelle presenti nel girone degli azzurri: sebbene sia una squadra qualitativamente al di sotto dell’Italia, la selezione anatolica possiede alcuni elementi di qualità, tra cui spicca il giovanissimo esterno della Juventus Kenan Yildiz, in gol contro l’Irlanda nel match di venerdì sera, il cui nome circolerà molto probabilmente a lungo nel panorama europeo. Le due squadre si sono affrontate già nove volte nella storia, con l’Italia in netto vantaggio nel bilancio grazie ai sei successi ottenuti sulla Turchia.

La sfida tra Turchia e Italia, il cui via è programmato per le 18.30 del prossimo martedì a Sakarya, sarà visibile in tv su Rai 2, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play.

CALENDARIO TURCHIA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI U-21

Martedì 12 settembre

Ore 18.30 Turchia-Italia – Diretta tv su Rai 2, Diretta streaming su Rai Play, Diretta Live testuale su OA Sport

PROGRAMMA TURCHIA-ITALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse