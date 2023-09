Trofeo Matteotti 2023: programma, orari, tv, streaming

Domenica 17 settembre si svolgerà il Trofeo Matteotti 2023, corsa giunta alla sua 75a edizione e che torna in calendario dopo un anno di stop. La classica abruzzese ha scritto pagine importanti della storia del ciclismo italiano e sarà quest’anno l’ultimo appuntamento prima dei Campionati Europei nei Paesi Bassi.

Partenza ed arrivo a Pescara con il solito impegnativo percorso che si svilupperà intorno al circuito con con le salite di via Tiberi, del Colle Caprino e di Montesilvano Colle. Un percorso che nelle ultime stagioni ha premiato Matteo Trentin, Valerio Conti e Davide Ballerini, che si sono aggiunti ad un albo d’oro che vede anche la presenza di campioni del passato come Gino Bartali, Felice Gimondi, Francesco Moser e Paolo Bettini.

Di seguito il programma dettagliato del Trofeo Matteotti 2023, con orari di partenza e di arrivo e con tutte le informazioni per seguire la corsa in diretta. La diretta televisiva sarà garantita da Rai Sport HD, mentre il servizio streaming sarà fornito da Rai Play. Noi di OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dalle ore 13.00 per raccontarvi la corsa con aggiornamenti in tempo reale.

PROGRAMMA TROFEO MATTEOTTI 2023

Domenica 17 settembre – Trofeo Matteotti – Pescara-Pescara (195 km)

Orario di partenza: 11.15

Orario di arrivo: 16.00 circa

TROFEO MATTEOTTI 2023, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle 15.00

Diretta streaming: RaiPlay, dalle 15.00

Diretta testuale: OA Sport, dalle 13.00

Foto: Lapresse