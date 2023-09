Trofeo Matteotti 2023: il percorso a raggi X. Circuito con Montesilvano Colle da ripetere 13 volte

Domani, domenica 17 settembre, si terrà la 75a edizione del Trofeo Matteotti. Prosegue il settembre italiano con l’ennesima classica storica del nostro calendario, che torna dopo l’assenza nella passata stagione. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso di una corsa che vede nel suo albo d’oro campioni del calibro di Gino Bartali, Felice Gimondi, Francesco Moser, Gianni Bugno, fino ai più recenti Danilo di Luca, Paolo Bettini e Matteo Trentin, vincitore nel 2019 e nel 2021.

TROFEO MATTEOTTI 2023: IL PERCORSO AI RAGGI X

Come da tradizione sarà ovviamente la città di Pescara a fare da palcoscenico a questa corsa, con un percorso che ricalca quello delle ultime edizioni. La corsa si volgerà infatti intorno ad un impegnativo circuito che, lungo 15 km, dovrà essere ripetuto per 13 volte, coprendo un totale di 195 km.

Tre i punti chiave del circuito: prima la salita di Via Tiberi, con i suoi 900 metri al 4.6%, poi l’ascesa di Colle Caprino, più lunga ma più semplice (2.6 km al 3.1%) ed infine la classica salita di Montesilvano Colle che, con i suoi 800 metri al 6.9% rappresenta spesso il punto decisivo. Grande attenzione anche per la tecnica discesa che dall’ultimo scollinamento passerà per la via Nazionale Adriatica Nord fino al traguardo di Piazza Duca degli Abruzzi.

Foto: LaPresse