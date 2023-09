Tour of Britain 2023, Olav Kooij pigliatutto: quarto successo in quattro tappe! Davide Persico settimo

Vince ancora Olav Kooij al Tour of Britain 2023. Dopo i successi nelle prime tre tappe, l’olandese della Jumbo-Visma si dimostra ancora una volta il più veloce in volata e trionfa anche sul traguardo di Newark-on-Trent davanti al connazionale Casper van Uden (Team dsm – firmenich) e al britannico Ethan Vernon (Soudal – Quick Step). Con questo successo il classe 2001 si assicura ovviamente un altro giorno con la maglia da leader della classifica generale.

Pronti via e vanno subito in fuga Harry Tanfield e Abram Stockman (TDT-Unibet Cycling Team), James Fouche (Bolton Equities Black Spoke). I tre collaborano e cercano di guadagnare più vantaggio possibile, ma il gruppo non vuole concedere troppo spazio e tiene i battistrada sotto controllo.

Vista la situazione, a 85 km dal traguardo Fouche decide dunque di rialzarsi per attendere il gruppo, mentre i compagni di squadra Tanfield e Stockman non mollano e continuano la loro azione. Azione che però non porta a risultati positivi, perché nel frattempo il gruppo dietro continua a spingere e a 27 km dal traguardo riprende i due battistrada.

Si entra così negli ultimi chilometri con il gruppo compatto e qui le varie squadre iniziano ad organizzarsi per lo sprint finale. Con il passare dei chilometri la tensione aumenta sempre più e negli ultimi metri parte effettivamente la volata: in molti cercano il successo, ma alla fine ad avere la meglio è sempre Kooij, che sfrutta al meglio il lavoro della squadra per andare a prendersi la quarta vittoria in quattro tappe. Da segnalare il settimo posto al traguardo dell’italiano Davide Persico.

Foto: LaPresse