Tiro a volo, Massimo Fabbrizi: “Vincere l’Europeo è veramente una soddisfazione”. Jessica Rossi: “Ci siamo divertiti”

Gioia azzurra in quel di Osijek. Spettacolare successo nel Mixed Team di Trap in terra croata per Massimo Fabbrizi e Jessica Rossi agli Europei di tiro a volo.

La coppia tricolore è riuscita ad imporsi dopo una lunghissima battaglia sugli slovacchi Zuzana Rehak Stefecekova e Erik Varga al termine degli shoot-out.

Entusiasti gli azzurri. Le parole di Jessica Rossi: “E’ stata la prima volta che abbiamo gareggiato insieme in una gara del Mixed e, visto il risultato, direi che il debutto è stato eccellente. E’ stata una gara bella, sofferta, ma ci siamo divertititi. In finale, affrontando una coppia blasonata come quella slovacca, sapevamo che gli zeri dovevano essere pochi per poter vincere. E’ stato così. Mi spiace essermi fatta scappare l’ultimo piattello, che ci avrebbe permesso di evitare lo spareggio, ma è andata comunque bene”.

Il commento di Massimo Fabbrizi: “Vincere l’Europeo da veramente una grande soddisfazione e farlo con Jessica, con cui ho condiviso la gloria di Londra 2012, è stato ancora più emozionante. Voglia ringraziare la Federazione, i rispettivi Gruppi sportivi ed il coach Marco Conti”.

