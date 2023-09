Tiro a volo, Sofia LittamÃ¨ e Emanuele Iezzi conquistano il bronzo agli Europei juniores

A Osijek, dove sono in corso gli Europei 2023 di tiro a volo, si sono tenute oggi le finali juniores individuali femminili e maschili dei contest di trap. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Buone notizie per i colori azzurri, con due medaglie conquistate di bronzo conquistate.

Trap femminile juniores

A prendersi l’oro è stata la spagnola Noelia Pontes Villarrubia al termine di una finale combattutissima dove l’iberica è riuscita ad avere la meglio, allo shoot off, per 2-1, dopo il 41/50 dei piattelli regolamentari, della ceca Zina Hrdlickova, che si è comunque messa l’argento al collo.

In terza piazza invece, ecco l’azzurra Sofia Littamè, capace di concludere sul podio con uno score di 29/40 anticipando, anche grazie a una migliore testa di serie (n°1 vs n°2) dopo la qualificazione, la compagna di squadra Giorgia Lenticchia, quarta a quota 26/35; mentre la terza e ultima rappresentante in gara, ossia Maria Teresa Giorgia Maccioni, ha chiuso in 14esima piazza venendo estromessa dal gioco per le medaglie in qualificazione.

Trap maschile juniores

Il rumeno Francesco-Alessandro Tiganescu sale sul tetto d’Europa sbriciolando 44 dei 50 piattelli a disposizione, in un duello che lo vede superare lo spagnolo Adrian Lopez Diaz, secondo e medaglia d’argento, a quota 42/50.

Anche in questo caso, bronzo per l’Italia: questa volta è Emanuele Iezzi a prendersi il gradino più basso del podio con lo score di 32/40.

Valentino Curti e Matteo D’Ambrosi invece, eliminati nelle qualificazioni, hanno chiuso le rispettive prove in 19esima e 31esima piazza.

Domani sarà la volta della giornata dedicata al Mixed Team di trap, sempre a livello juniores, prima dell’ingresso in pedana dei big.

Foto: FITAV