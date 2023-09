Tiro a volo, Europei juniores: Giorgia Lenticchia e Valentino Curti vincono l’oro nel Mixed Team di trap

A Osijek, dove sono in corso gli Europei 2023 di tiro a volo, risuona nuovamente l’inno italiano. Il merito è di Giorgia Lenticchia e Valentino Curti che, nella gara juniores di Mixed Team di trap, si sono aggiudicati il concorso al termine di una finale combattutissima.

Gli azzurri infatti l’hanno spuntata allo shoot off per 5 piattelli a 4, dopo aver fatto 5-5 nei, in termini di punti nei “piattelli regolamentari”, contro la coppia di Repubblica Ceca 2, costituita da Martina Matejkova e Jacub Kostelecky, i quali alla fine si sono dovuti accontentare dell’argento.

A completare il podio invece ci ha pensato la Spagna di Daniel Fernandez De Vicente e Noelia Pontes Villarrubia, con i due iberici abili nell’avere la meglio per 7-3 sulla Francia (Chloe Dutang e Thomas Agez).

Il binomio invece formato da Sofia Littamè ed Emanuele Iezzi, in rappresentanza di Italia 1, si è classificato al quinto posto complessivo.

Domani ultimo giorno di gare per gli juniores del trap, con le prove a squadre al maschile e al femminile.

Foto: ISSF