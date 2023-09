Tiro a volo, Europei juniores 2023: Italia, altri due ori! Squadre sugli scudi nel trap

Un’altra giornata di gare è andata in archivio agli Europei juniores 2023 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Osijek. Sulle pedane croate oggi, giovedì 21 settembre, è stata la volta delle gare a squadre di trap, tanto al femminile quanto al maschile. Ecco come sono andate le cose.

Trap Team Donne Juniores

Sofia Littamè, Giorgia Lenticchia e Maria Teresa Giorgia Maccioni asfaltano la concorrenza prendendosi l’oro dopo una brillante qualifica e il 6-0 nella finalissima, infilitto alla Repubblica Ceca; che si ferma all’argento.

Il bronzo invece va alla Gran Bretagna, abile a superare 7-3 la Turchia, in un scontro dominato dalle britanniche.

Trap Team Uomini Juniores

Altro giro, altro oro per l’Italia. Matteo D’Ambrosi, Emanuele Iezzi e Valentino Curti demoliscono 6-2 la Spagna nella finalissima salendo sul gradino più alto di un podio che comprende anche, al terzo posto, la Turchia, che si è liberata per 7-1 della Slovacchia.

Domani, invece, a Osijek, è prevista una giornata di riposo per la manifestazione continentale, prima dell’arrivo dei big del trap per le gare individuali, di Mixed Team e di squadra.

Foto: FITAV