Tiro a volo, Europei 2023: Pellielo a punteggio pieno dopo il primo turno di qualifica! Stanco in corsa nel femminile

A Osijek, dopo qualche giorno riservato agli juniores, è arrivato il momento dei big del trap. Ecco come sono andate le prime sessioni di qualifica agli Europei 2023, sulle pedane croate, dove i tiratori hanno rivolto le loro armi verso i primi 75 piattelli a disposizione.

Trap Donne

A comandare la classifica, con uno score di 73/75, è la portoghese Maria Ines Coelho De Barros, in una graduatoria molto compatta, all’interno della quale Silvana Stanco è seconda, in coabitazione con la spagnola Fatima Galvez, a quota 72/75 (24-24-24).

A centro gruppo invece stazionano Maria Lucia Palmitessa, 14esima a 69/75 (24-23-22), e una piu attardata Jessica Rossi, 21esima avendo rotto 67/75 piattelli (23-24-20).

Trap Uomini

Giovanni Pellielo è semplicemente perfetto: per lui, in coabitazione con il francese Sebastian Guerreo, un 75/75 che lascia ben sperare in vista di domani.

Non male anche il resto della pattuglia tricolore presente in Croazia: Mauro De Filippis infatti è virtualmente quinto a quota 74/75 (25-24-25), mentre Massimo Fabbrizi è nel gruppo appena sotto con uno score di 73/75 (25-24-24).

Domani secondo turno di qualificazione, in entrambi i concorsi, da 50 piattelli, e poi le finalissime a sei concorrenti ciascuno.

Foto: ISSF