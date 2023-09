Tiro a volo, Europei junior Osijek 2023: Sara Bongini e Damiana Paolacci ottave dopo 75 piattelli dello skeet

Si è chiusa la prima giornata dedicata allo skeet femminile junior agli Europei 2023 di tiro a volo, in corso ad Osijek, in Croazia: delle tre azzurre in gara due si trovano appaiate all’ottavo posto, mentre la terza è undicesima. Domani gli ultimi 50 piattelli e, a seguire, la finale.

In testa con 70/75 c’è un quintetto composto dalla slovacca Adriana Zajickova, dalla romena Raveca-Maria Islai, dalle tedesche Emilie Bundan e Luise Middel, e dalla britannica Phoebe Grace Bodley-Scott, con quest’ultima che però è in gara solo per il ranking e dunque non è eleggibile per l’ingresso in finale.

Il sesto posto è della britannica Bethany Lilian Norton con 68/75, mentre al settimo posto si trova la slovacca Miroslava Hockova con 67/75, ultima delle tiratrici virtualmente qualificate alla finale. Nel terzetto all’ottavo posto con 66/75 ci sono le azzurre Sara Bongini e Damiana Paolacci, assieme alla britannica Madeleine Zarina Russell.

Nel terzetto all’undicesimo posto con 65/75, invece, c’è la terza azzurrina in gara, Viola Picciolli, affiancata dalla slovacca Adela Supekova e dalla georgiana Elizaveta Boiarshinova. Le azzurrine sono ancora in corsa per la finale di domani, ma dovranno rientrare tra le prime 6 al termine dei 125 piattelli delle eliminatorie.

SKEET FEMMINILE JUNIOR

1 1564 ZAJICKOVA Adriana SVK 21 25 24 70

2 1482 ISLAI Raveca-Maria ROU 23 24 23 70 CB:14

3 1245 BUNDAN Emilie GER 23 24 23 70 CB:12

4 1259 MIDDEL Luise GER 23 24 23 70 CB:10

5 1208 BODLEY-SCOTT Phoebe Grace GBR 23 24 23 70 CB:2 RPO

6 1222 NORTON Bethany Lilian GBR 24 21 23 68

7 1544 HOCKOVA Miroslava SVK 23 21 23 67

8 1335 BONGINI Sara ITA 20 23 23 66

9 1224 RUSSELL Madeleine Zarina GBR 23 22 21 66

10 1348 PAOLACCI Damiana ITA 24 22 20 66

11 1560 SUPEKOVA Adela SVK 22 21 22 65 CB:9

12 1235 BOIARSHINOVA Elizaveta GEO 22 21 22 65 CB:8

13 1350 PICCIOLLI Viola ITA 22 22 21 65

14 1562 VALKOVA Dominika SVK 20 21 23 64 RPO

15 1213 HAMBROOK Jessica Louise GBR 19 24 21 64 RPO

16 1363 UPELNIECE Santa LAT 19 23 21 63

17 1368 ZVAIGZNE Zane LAT 21 21 21 63

18 1216 HERRMANN Sophie GBR 20 23 20 63

19 1576 ROS Felicia Wenche SWE 22 21 20 63

20 1181 VALLIONIEMI Nea Josefine FIN 18 22 22 62

21 1611 BARTYSHEVA Valeriia UKR 21 20 20 61

22 1610 BARTYSHEVA Oleksandra UKR 20 22 18 60

23 1258 MIDDEL Hannah GER 19 20 20 59

24 1618 PYVOVAROVA Ielyzaveta UKR 20 19 20 59

25 1280 MARKANTONAKI Anna Maria GRE 19 18 21 58

26 1461 WLODARCZYK Wiktoria Anna POL 17 22 17 56

Foto: FITAV