Tiro a volo, Europei 2023: Bacosi e Cassandro centrano la Finale per il bronzo

Diana Bacosi e Tammaro Cassandro si giocheranno la medaglia di bronzo nello skeet misto ai Campionati Europei 2023 di tiro a volo, rassegna in fase di svolgimento in Croazia, precisamente in quel di Osijek. Il responso è arrivato dopo una lunghissima giornata di qualificazione, in cui gli azzurri in forza al team Italia 2, rispettivamente argento e bronzo nelle specialità individuali, sono finiti agli shoot off.

Il binomio italiano aveva chiuso le tre serie di qualificazione mettendo a referto 146 piattelli su 150 complessivi, finendo agli spareggi con la compagine ucraina, con quella ceca e con quella tedesca. Ad assicurarsi invece subito un posto in Finale è stata la Gran Bretagna, abile a far segnare 147/150 con Amber Jo Rutter e Ben Llewellin.

Una volta giunti agli spareggi però Diana e Tommaso si sono dovuti arrendere al cospetto della squadra ceca composta da Martina Kucerova-Tomas Nydrle, questi ultimi abili a colpire 16 piattelli in più contro i 15 dell’Italia.

Gli azzurri si giocheranno dunque il bronzo con gli ucraini Iryna Malovicho e Mikola Milchev. Nulla da fare invece per Gabriele Rossetti e Martina Bartolomei (Italia 1), i quali si sono fermati all’undicesimo posto in fase di qualifica con 142/150.

