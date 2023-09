Tiro a volo, Europei 2023: Bacosi e Cassandro conquistano il bronzo nello skeet misto

Arriva la terza medaglia per l’Italia ai Campionati Europei 2023 di tiro a volo, competizione quest’anno in scena in Croazia, nello specifico ad Osijek. Dopo l’argento e il bronzo nello skeet individuale, Diana Bacosi e Tammaro Cassandro si sono infatti piazzati sul gradino più basso nel podio nello skeet misto, vincendo la finalina contro il team dell’Ucraina.

Gli azzurri, facenti parte della squadra Italia 2, sono riusciti nell’intento dopo aver trovato la terza moneta negli shoot off, cedendo il passo per un solo piattello alla Repubblica Ceca. Giunti al Bronze Medal Match gli azzurri hanno dimostrato un ottimo passo ed una grande concentrazione, mettendo a referto 42 piattelli su 50 (20+22) contro i 41 rotti da parte di Mikola Milchev-Iryna Malovichko (20+21).

La gara è stata vinta dai britannici Amber Jo Rutteer e Ben Llewellin, abili a mettere a referto 42 piattelli, distanziando i cechi Tomas Nydrle-Martina Kucerova, fermatisi a 37/50. Domani, mercoledì 13 settembre, sarà la volta dello skeet a squadre.

Foto: LaPresse