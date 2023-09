Tiro a segno, Coppa del Mondo Rio 2023: Jean Quiquampoix vince nella pistola automatica 25m. Ottavo Massimo Spinella

Dopo un prima parte di 2023 difficilissimo, il francese Jean Quiquampoix batte un colpo. A Rio de Janeiro, dove è in corso l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno, il transalpino si è infatti imposto nella sua gara, quella di pistola automatica da 25m, di cui è anche campione olimpico in carica.

Il classe 1995 ha vinto il contest all’interno del poligono brasiliano sparando positivamente in finale a 34 dei 40 bersagli a disposizione, in un testa a testa contro il cinese Zhiming Lu che alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto a quota 30/40; con il podio completato, in terza piazza, dall’inatteso polacco Oskar Miliwek (23/35).

In quarta, quinta e sesta piazza invece si sono sistemati l’espertissimo cubano Leuris Pupo (19/30), l’ucraino Maksym Horodynets (15/25) e l’altro cinese in gara, ossia Aobo Chen (9/20).

Per quanto riguarda l’Italia vi sono da segnalare il buon ottavo posto di Massimo Spinella, vicinissimo alla qualificazione alla finalissima con il suo 578/600, considerando anche il punteggio di 584 da Ranking Points Only del cinese Mingyang Liu, e il 14esimo di Riccardo Mazzetti, che ha chiuso con uno score di 576/600.

Foto: ISSF / Zangirolami