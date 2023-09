Tennis, tanti problemi per Holger Rune: cosa Ã¨ successo dal danese

La classifica mondiale, nel suo meccanismo di scadenze, ha sorriso al danese Holger Rune, attualmente n.4 del ranking, ma nei fatti l’ultima vittoria risale al torneo di Wimbledon, dove si spinse fino ai quarti di finale dove fu sconfitto da Carlos Alcaraz.

Da quel momento, il problema alla schiena e sconfitte al primo turno, come quella agli US Open contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, non certo un riferimento assoluto sul cemento outdoor americano. Il periodo oscuro del classe 2003 è proseguito anche nella settimana dedicata alla Coppa Davis.

Impegnato nei match validi per i Playoff, Rune è stato piegato nel confronto dal brasiliano Thiago Monteiro, in una partita lunghissima che ha evidenziato la scarsa fiducia nel suo tennis e l’incapacità di trasformare i punti quando più contasse. E’ un po’ così che si può spiegare il 6-7(4), 7-6(5), 6-2 favorevole al sudamericano.

A dare indicazioni precise sulle condizioni di Holger è stata mamma Aneke, che ha rilasciato un’intervista a TV2 Sport: “Avverte dolore ogni volta che serve. Ha fatto uso di importanti dosi di ibuprofene, ma non lo stanno più aiutando, non è un bel momento“, ha confessato.

Una criticità emersa negli Internazionali d’Italia a Roma: “Caricava troppo al servizio con la schiena“, ha precisato Aneke. Di sicuro, una situazione complicata per un ragazzo di appena 20 anni, che ha davanti a sé tante scadenze, visti i riscontri del 2022. Appare chiaro che l’attuale posizione in classifica mondiale sia molto a rischio.

Foto: LaPresse