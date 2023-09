Tennis, ritiro lontano per Djokovic. Lâ€™annuncio di Ivanisevic scoraggia gli avversari

Con il sorriso sulle labbra, ma fino a un certo punto. Novak Djokovic prosegue nel suo cammino straordinario nel tennis mondiale. Nonostante l’incedere del tempo e avversari più giovani di qualità, Nole dimostra sempre all’altezza della situazione e alla fine della fiera, nel 2023, ha conquistato tre Slam (Australian Open, Roland Garros e US Open), conquistando con la vittoria a New York il 24° Major in carriera.

Un “Cannibale” il serbo, sempre molto motivato e ben preparato per trovare soluzioni ai problemi proposti dai suoi rivali. Una capacità straordinaria di rigenerarsi ogni volta che allontana sempre di più il momento del suo ritiro. Ambizioni e condizione fisica sono dalla sua e quindi ci sono tutti i presupposti per dare seguito all’avventura.

In conferenza stampa, il suo tecnico, Goran Ivanisevic, ci ha anche po’ scherzato su, ma si sa: “Scherzando si può dire tutto, pure la verità“. Alla domanda su quali siano i piani futuri di Nole, la risposta dell’ex tennista croato può scoraggiare i rivali di Djokovic: “Ha intenzione di partecipare ai Giochi Olimpici di Los Angeles (ride). Quando saranno, nel 2028? Sta pensando di vincere 24 ore al giorno, quindi non credo che si fermerà“, ha spiegato Ivanisevic.

Giusto sottolineare che se davvero l’asso serbo vorrà giocare fino alle Olimpiadi in California, si tratterebbe di dar seguito agli incontri con 41 anni sulle spalle. Difficile? Sì, ma non per Djokovic a quanto pare…

Foto: LaPresse