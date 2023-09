Tennis, lunga squalifica per Simona Halep: cosa ha fatto e in che anno rientra

Secondo quanto riportato da Eurosport, Simona Halep è stata squalificata per quattro anni: la punizione impartita alla romena è retrodatata al 7 ottobre 2022, dunque terminerà il 6 ottobre 2026, quando la tennista, classe 1991, avrà appena compiuto 35 anni (è nata il 27 settembre).

Vincitrice del Roland Garros 2018 e di Wimbledon 2019, i suoi problemi erano iniziati agli US Open dello scorso anno (per questo la squalifica è stata retrodatata), quando era stata accusata di aver assunto il Roxadustat, sostanza proibita, poi erano sopraggiunte anche delle irregolarità nel passaporto biologico.

Per queste due violazioni del codice la romena è stata squalificata dal tribunale indipendente per 4 anni, anche se uno, a conti fatti, è già stato scontato quasi del tutto: la tennista, infatti, era stata sospesa in via provvisoria ad ottobre 2022, restando in attesa di giudizio. Ora Halep potrà fare ricorso.

Foto: LaPresse