Tennis, Guido Monaco: “Musetti deve difendere tanti punti per restare in top20. Sulla Race per Torino…”

Tanta carne al fuoco in attesa del finale di stagione nell’ultima puntata di TennisMania sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport), con ospite Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport). Tra i vari temi toccati, spicca il possibile andamento degli azzurri nella tournée asiatica e la Race verso le ATP Finals 2023 di Torino.

“Musetti ha fatto un buon torneo a Chengdu, anche se si sperava potesse spingersi almeno in finale. Zverev nella sua carriera ha vinto un sacco di tornei, anche importanti e molti di più rispetto ad altri che hanno vinto degli Slam. Non è mai stato così competitivo per provare, dall’Australia in poi, a vincere questo benedetto Slam se dovesse continuare a giocare e colpire la palla come negli ultimi due mesi“, spiega Monaco.

“Il discorso delle categorie è sempre stato uno dei miei mantra. Io vedo tre dimensioni: le leggende che hanno vinto quasi 100 titoli e tanti Slam, poi ci sono dei giocatori di fascia intermedia ma comunque di valore assoluto come Murray. Zverev, se ne facciamo una questione di quantità, si sta avvicinando a quella fascia mediana. Poi ci sono tennisti che hanno avuto un exploit o che hanno avuto una, due o tre stagioni importanti nell’arco di una carriera“, prosegue il commentatore di Eurosport.

Sulle possibili ambizioni degli italiani in Cina: “Non essendoci stata negli ultimi anni la trasferta cinese, è difficile capire come si potranno adattare i nostri giocatori più giovani come Sinner e Musetti. Ci sono tanti punti ATP e soldi in palio. Musetti ha da difendere la semifinale di Firenze, la vittoria di Napoli ed i quarti di Bercy in questo finale di stagione, quindi per restare nella top20 deve fare un bel finale di stagione. Per quanto riguarda la Race non vedo grandi possibilità di inserimento. I primi 4 sono praticamente già qualificati, e ci metto dentro anche Sinner. Faccio fatica a vedere fuori Tsitsipas, Rublev e Zverev, poi per l’ottavo se la giocano Fritz, Khachanov e magari Tiafoe, mentre vedo un po’ fuori causa Ruud“.

Monaco ha poi detto la sua sulla Laver Cup: “Avvolgere il tennis con questo alone di glamour e moda non mi fa impazzire. Forse faccio un discorso un po’ arcaico, ma mi piace vedere l’atleta nel suo contesto. La Laver Cup in tal senso è l’apoteosi di quel mondo finto e costruito. Non c’è un giocatore che perderà mai un match di Laver Cup e non dormirà la notte per la delusione della sconfitta. L’idea è bella, ma nel mondo del tennis quell’effetto Ryder Cup non c’è. Nessuno ci tiene veramente. Per come è strutturato il calendario, può essere solo una bella esibizione per chi è un neofita del tennis ma difficilmente sarà coinvolgente per un vero appassionato di sport. Sono convinto di questo, proprio non la amo“.

