Superbike, Razgatlioglu a Magny-Cours per credere nel miracolo rimonta su Bautista

Dopo quasi sei settimane di stop, torna in azione il Mondiale superbike 2023 con il Gran Premio di Francia in quel di Magny-Cours. Una pausa piuttosto lunga, che potrebbe aver cambiato qualcosa da quando ci eravamo lasciati. Il titolo mondiale sembra essere in ghiaccio per Alvaro Bautista che ha dominato tutti i primi appuntamenti della stagione, ma da qualche gara a questa parte l’inerzia sembra essere girata.

E’ salito in maniera impetuosa il rendimento di Toprak Razgatlioglu e della sua Yamaha, sia a Imola che a Most. Il turco in questo momento si trova a meno 74 punti nel Mondiale rispetto allo spagnolo della Ducati, ma ha avuto la grande possibilità di portarsi addirittura a meno 44 nell’ultimo GP a Most, prima dell’esplosione di una gomma a pochi giri dalla fine in gara-2 quando era al comando della gara.

Difficile quindi sperare di riaprire il Mondiale: Toprak dovrà cercare di piazzare un en-plein e sperare in qualche passo falso da parte del suo rivale diretto. Lo scorso anno furono proprio questi due protagonisti a dominare su questo circuito: a Razgatlioglu andarono gara-2 e Superpole Race, mentre a Bautista andò gara-1.

Chi può provare a insinuarsi degli altri? Jonathan Rea è apparso in grandissimo spolvero in Repubblica Ceca, specie in condizioni di bagnato. Il britannico si è piazzato sul podio in tutte e tre le gare, vincendo gara-1. Ci proveranno anche gli italiani, con Danilo Petrucci brillante negli ultimi appuntamenti e un Michael Ruben Rinaldi che vuole reagire dopo la notizia del rilevamento del suo posto per la prossima stagione da parte di Nicolò Bulega.

Foto: LiveMedia/Otto Moretti