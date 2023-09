F1, Toto Wolff: “Il record di Max Verstappen? E’ per Wikipedia, nessuno lo ricorderà”

Il GP d’Italia di F1 è entrato a far parte dell’album dei ricordi e Max Verstappen ha piazzato un’altra bandierina. L’olandese della Red Bull ha sbaragliato ancora una volta il campo, precedendo il compagno di squadra Sergio Perez e la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz. Una prestazione che ha permesso a Max di ottenere la decima vittoria consecutiva in un anno, migliorando il primato di nove affermazioni in serie nella stessa stagione di Sebastian Vettel del 2013.

Un primato che descrive come e quanto sia forte il connubio tra Verstappen e la RB19. Tuttavia, secondo alcuni degli addetti ai lavori, si parla di un record dal valore relativo. Di questo avviso è il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, non affatto impressionato da questo risultato.

“Queste statistiche sono per Wikipedia e nessuno le legge“, ha sentenziato Wolff, con un pizzico anche di frustrazione per quanto appunto il neerlandese e la scuderia anglo-austriaca stiano facendo. Da questo punto di vista, la prestazione della Stella a tre punte nel Tempio della velocità non è stata eccellente: George Russell e Lewis Hamilton hanno concluso in quinta e sesta posizione, dovendo fare i conti anche con 5″ di penalità.

“Penso che entrambe le penalizzazioni siano giuste, quindi dobbiamo analizzare questo aspetto e capire come evitare tutto questo in futuro“, ha detto il manager austriaco a Sky Sport.

Foto: LiveMedia/Alessio De Marco