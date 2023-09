Superbike, GP Francia 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 8-10 settembre

Dopo oltre cinque settimane di pausa, riparte da un +74 di Alvaro Bautista su Toprak Razgatlioglu il Mondiale Superbike 2023. La massima categoria a due ruote riservata alle derivate di serie torna protagonista in quel di Magny-Cours da venerdì 8 a domenica 10 settembre per il weekend del Gran Premio di Francia, valevole come nono e quartultimo round della stagione.

L’attenzione è quasi tutta per la sfida a distanza tra lo spagnolo della Ducati ed il turco della Yamaha, che ha visto interrompersi proprio sul più bello il suo tentativo di rimonta nella generale con l’esplosione di una gomma a pochi giri dal termine di gara-2 a Most mentre si trovava al comando e ad un passo dalla chance di tornare clamorosamente a -44 dal leader della generale e dominatore incontrastato di inizio anno.

Tutte le sessioni principali della Superbike a Magny-Cours verranno trasmesse in diretta tv sui Sky Sport (qualifiche, gara-1 e gara-2 su Sky Sport Action, Superpole Race su Sky Sport Arena) ed in diretta streaming su Sky Go e Now, mentre su TV8 sarà possibile vedere in chiaro le varie gare in differita. OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale delle manche con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP IMOLA SUPERBIKE 2023

Venerdì 8 settembre

Ore 10.30 Prove libere 1 a Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Action

Ore 15.00 Prove libere 2 a Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Action

Sabato 9 settembre

Ore 9.00 Prove libere 3 a Magny-Cours (Francia)

Ore 11.10 Superpole a Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Action

Ore 14.00 Gara-1 a Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Action

Domenica 10 settembre

Ore 9.00 Warm-up a Magny-Cours (Francia)

Ore 11.00 Superpole Race a Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Arena

Ore 14.00 Gara-2 a Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Action

PROGRAMMA SUPERBIKE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Action manderà in onda FP1, FP2, Superpole, gara-1 e gara-2, mentre su Sky Sport Arena sarà visibile la Superpole Race.

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà in differita gara-1 sabato alle 17.00, poi la Superpole Race e gara-2 una dopo l’altra domenica dalle 16.15.

Foto: Live Media/Valerio Origo