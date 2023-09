MotoGP, GP San Marino 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 8-10 settembre

Dopo aver messo in archivio in maniera ufficiale il fine settimana del Gran Premio di Catalogna, disputato sul tracciato del Montmelò, è già tempo di pensare a quello che vivremo nel prossimo weekend. Senza soluzioni di continuità, infatti, passeremo in Romagna, in vista dell’attesissimo Gran Premio di San Marino.

Si correrà, come ormai tradizione consolidata, sul bellissimo tracciato di Misano Adriatico, intitolato alla memoria di Marco Simoncelli. Ci attende un weekend di grandissimo interesse, su una pista ormai iconica per il Motomondiale, laddove il pubblico è sempre parte integrante dello spettacolo con numeri davvero importanti.

Le tre classi si presentano all’evento in condizioni decisamente differenti. Nella classe regina, per esempio, Francesco “Pecco” Bagnaia (vincitore un anno fa) proverà a mantenere a debita distanza i rivali Jorge Martin e Marco Bezzecchi, mentre in Moto2 proseguirà il duello tra Pedro Acosta e Tony Arbolino. In Moto3, infine, Daniel Holgado prosegue la sua corsa di testa, ma alle sue spalle gli avversari non mollano.

Il fine settimana del GP di Misano sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà l’intero weekend, e Sky Sport Summer (201) che garantirà le qualifiche delle 3 classi, Sprint Race e gare della domenica. Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) saranno visibili gratis e in diretta le qualifiche, la Sprint e il Gran Premio, non prove libere e warm-up. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO nella sua interezza, mentre tv8.it garantirà qualifiche delle 3 classi, Sprint Race e gare domenicali. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOMONDIALE 2023

Venerdì 8 settembre

Ore 08.30-08.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 12.25-12.40, MotoE, Prove libere 2

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove libere 2

Ore 17.00-17.10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17.20-17.30, MotoE, Qualifiche – Q2

Sabato 9 settembre

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 3

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.15, MotoE, GARA-1

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT RACE

Ore 16.10, MotoE, GARA-2

Domenica 10 settembre

Ore 9.45, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

