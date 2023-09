Su che canale vedere Milan-Newcastle stasera? Programma, orario, tv e streaming

Inizia dalla sfida contro il Newcastle il cammino del Milan nella Champions League 2023/24.

La gara inaugurale del gruppo F si giocherà oggi, martedì 19 settembre, alle 18.45 al Meazza e sarà visibile su Sky in tv e streaming e su Infinity in streaming.

La squadra di Stefano Pioli, inserita in un giorno di ferro con anche Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, incroceranno dunque gli inglesi che in estate hanno acquistato Sandro Tonali proprio dai rossoneri.

Di seguito il calendario e il programma completo di Milan-Newcastle, valida per i gironi di Champions League, che si disputerà oggi, martedì 19 settembre, alle 18.45. La partita sarà visibile in tv su Sky e in streaming su Sky e Infinity.

CALENDARIO MILAN-NEWCASTLE

Martedì 19 settembre

Ore 18.45 Milan-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 Sky), Sky Sport Uno 239 e Sky Sport 252, diretta streaming su Infintiy, SkyGo e NowTv

PROGRAMMA MILAN-NEWCASTLE OGGI

Martedì 19 settembre

18.45 Milan-Newcastle

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201 Sky), Sky Sport Uno 239 e Sky Sport 252

Diretta streaming: Infinty, SkyGo e NowTv

Foto: LaPresse