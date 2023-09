Su che canale vedere Macedonia-Italia, qualificazioni Europei 2024? Programma preciso, orario, tv e streaming

Si apre ufficialmente l’avventura di Luciano Spalletti alla guida della nostra Nazionale. L’Italia infatti si prepara in vista dei due match dello slot di settembre valevoli per le Qualificazioni ai Campionati Europei di Germania 2024. Com’è ormai ben noto, sulla panchina azzurra non ci sarà più Roberto Mancini (ormai volato in Arabia Saudita) che, dopo le dimissioni del 13 agosto, è stato sostituito da Luciano Spalletti.

Per il tecnico di Certaldo si annuncia un percorso per nulla scontato e, anzi, subito in salita. Gli azzurri riprenderanno il loro cammino nelle qualificazioni il 9 settembre alle ore 20.45 all’Arena nazionale Toše Proeski di Skopje contro la Macedonia del Nord, quindi il 12 settembre ospiteranno al Meazza di Milano l’Ucraina.

Dove eravamo rimasti? La classifica al momento vede l’Inghilterra al comando con 12 punti contro i 6 dell’Ucraina. A quota 3 Italia e proprio Macedonia del Nord, ultima a zero Malta. La sfida contro i macedoni sarà di quelle da non fallire in maniera assoluta. 90 minuti che potrebbero valere l’intero percorso di qualificazione.

Il match tra Macedonia del Nord e Italia, valevole per le Qualificazioni agli Europei 2024 sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Rai1. In streaming si potrà seguire su RaiPlay. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della partita.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

Sabato 9 settembre

Ore 20.45 Macedonia del Nord-Italia

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI EURO 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse