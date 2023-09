Su che canale vedere Lecce-Napoli oggi pomeriggio? Calendario, programma, tv, streaming

Fra poche ore partirà il programma della settima giornata della Serie A 2023-2024: il weekend di gara per quanto riguarda il campionato italiano inizierà con la sfida tra Lecce e Napoli, le quali si affronteranno a partire dalle 15.00 di quest’oggi, in un match tra due squadre che, con discreta sorpresa di molti, si trovano a pari punti in questa fase della stagione.

Sebbene sia arrivata la prima sconfitta del campionato nell’ultima uscita con la Juventus, la fiducia tra i ragazzi del Lecce di Roberto D’Aversa non manca: la squadra salentina, occupa una clamorosa quinta posizione momentanea a pari punti con Napoli e Fiorentina, obiettivo quasi impossibile solamente a pensarlo per i pugliesi, i quali erano tra i favoriti per retrocedere per molti alla vigilia della stagione.

Il Napoli di Rudi Garcia è tornato alla vittoria in campionato grazie al netto successo per 4-1 rifilato all’Udinese: nella scorsa uscita al Maradona, i partenopei hanno ritrovato le giuste sensazioni, dominando di fatto il match per l’intero arco dei 90′. I campioni d’Italia in carica devono dare continuità al successo contro i friulani cercando di espugnare un campo in cui i padroni di casa, nelle prime tre sfide del campionato, hanno sempre vinto.

Il match tra Lecce e Napoli, il cui via è programmato allo Stadio Via del Mare di Lecce alle 15.00 di sabato, sarà visibile in streaming su DAZN e in tv sul canale 214 del bouquet di Sky ZONA DAZN.

CALENDARIO LECCE-NAPOLI OGGI

Sabato 30 settembre

Ore 15.00 Lecce-Napoli – Diretta streaming su DAZN, Diretta tv su ZONA DAZN (Canale 214 di Sky).

Foto: Lapresse