Su che canale vedere Italia-Ucraina, qualificazioni Europei 2024? Programma preciso, orario, tv, streaming

L’Italia del neo ct Luciano Spalletti è nuovamente pronta per scendere in campo. La Nazionale sarà ancora impegnata, nella giornata di domani martedì 12 settembre, con le qualificazioni per un accesso agli Europei del 2024 che si disputeranno in Germania. A partire dalle ore 20.45 e all’interno di San Siro, Immobile e compagni dovranno vedersela contro l’Ucraina in un match delicatissimo: la strada si è infatti messa in salita dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord.

A Skopje l’Italia ha ottenuto un solo punto e si è quindi complicato il cammino per un accesso diretto alla manifestazione continentale. E nella giornata di domani ci sarà proprio la seconda classificata (con una partita in più rispetto agli azzurri) del Gruppo C come avversaria. L’Ucraina nell’ultimo incontro disputato ha pareggiato contro l’Inghilterra capolista e farà di tutto per mettere in difficoltà la Nazionale di Spalletti. Vedremo quale delle due formazioni riuscirà a spuntarla ma una cosa è certa: in casa Italia non sono ammessi scivoloni. Qualsiasi passo falso potrebbe essere letale.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Italia-Ucraina, match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024 che si disputeranno in Germania. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Non mancherà la diretta live sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-UCRAINA (12 SETTEMBRE)

Martedì 12 settembre

Ore 20.45 – Italia-Ucraina – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su RaiPlay. Diretta Live su OA Sport.

PROGRAMMA ITALIA-UCRAINA: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1

Rai 1 Diretta streaming: RaiPlay

RaiPlay Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse