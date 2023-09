Dove si gioca Italia-Ucraina? Scelto uno stadio storico per le qualificazioni agli Europei 2024: gli ultimi precedenti

Dopodomani l’Italia di Luciano Spalletti si gioca una grossa fetta di qualificazione a Euro 2024: con il pareggio rimediato in Macedonia per 1-1, gli azzurri dovranno superare l’Ucraina per rimettersi pienamente in corsa nel cammino verso la Germania, considerando che con un successo la squadra tricolore andrebbe ad appaiare i gialloblu al secondo posto del girone C a quota sette punti.

Per l’importanza di questa sfida, è stata scelta una location storica: Italia-Ucraina si disputerà infatti al San Siro di Milano, l’impianto calcistico più capiente del nostro paese e uno dei teatri a livello mondiale di questo sport. Una folla azzurra sarà a sostegno della squadra del tecnico toscano, il quale per la prima volta guiderà l’Italia davanti al proprio pubblico dopo l’esordio nella serata di sabato a Skopje. Il bilancio degli azzurri alla Scala del Calcio è positivo: nei 46 match disputati l’Italia si è imposta in 32 occasioni, 13 sono stati i pareggi mentre l’unica sconfitta risale a due anni fa nella semifinale della Nations League 2020-2021 con la Spagna.

L’ultimo precedente degli azzurri nello stadio meneghino risale al 23 settembre 2022, quando l’Italia ospitò l’Inghilterra per la quinta giornata del girone 3 della Nations League: a vincere fu la formazione dell’allora CT Roberto Mancini grazie a una rete messa a referto da Giacomo Raspadori, il cui gol ha contribuito al raggiungimento delle Final Four nei Paesi Bassi. Non mancano i precedenti negativi: uno su tutti, quello del 13 novembre 2017, data rimasta impressa nei tifosi azzurri vista la mancata qualificazione per il Mondiale 2018 arrivata dopo il pareggio per 0-0 con la Svezia.

Foto: Lapresse