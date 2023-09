Su che canale vedere Italia-Repubblica Ceca al Preolimpico di volley: orario, guida tv, streaming

Oggi, sabato 30 settembre, scatterà la prima giornata della Pool A del Preolimpico di volley: alle ore 18.30 italiane si giocherà a Rio de Janeiro (Brasile) il match tra Italia e Repubblica Ceca. Si tratta del primo incontro di un girone unico ad otto squadre all’italiana che prevede sette partite per ciascuna compagine.

Al termine delle sette giornate della Pool A, così come accadrà per gli altri due gironi in programma, le prime due classificate del raggruppamento si qualificheranno per le Olimpiadi di Parigi 2024, mentre gli ultimi cinque pass verranno distribuiti poi attraverso il ranking.

Oggi, sabato 30 settembre, si giocherà la prima giornata della Pool A: la diretta tv di Italia-Repubblica Ceca sarà disponibile su Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go, Now, VBTV, infine la diretta live testuale sarà proposta su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-REPUBBLICA CECA VOLLEY

Sabato 30 settembre – Rio de Janeiro (Brasile)



18.30 Italia-Repubblica Ceca – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA ITALIA-REPUBBLICA CECA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go, Now, VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani