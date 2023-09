Su che canale vedere Inter-Sassuolo stasera? Calendario, programma, tv, streaming

Dopo la prima sfida di questo turno infrasettimanale disputatasi tra Juventus e Lecce della serata di ieri, la sesta giornata della Serie A 2023-2024 entrerà ancor più nel vivo quest’oggi. Tra i match del giorno, uno dei più interessanti vedrà all’opera Inter e Sassuolo, le quali si sfideranno a partire dalle ore 20.45.

Sebbene le scorse uscite non sia apparsa brillantissima, l’Inter di Simone Inzaghi ha continuato a macinare risultati positivi: dopo il pari a San Sebastian con il Real Sociedad in Champions League, i nerazzurri sono riusciti ad avere la meglio dell’Empoli per 1-0, al termine di una partita bloccata risolta da una prodezza al volo dalla distanza di Federico Dimarco. La squadra meneghina, rimasta a punteggio pieno dopo le prime cinque giornate di campionato, va alla caccia della sesta vittoria consecutiva in Serie A, per andare a -1 dal record raggiunto dall’Inter nell’avvio della stagione 1966-1967 con Helenio Herrera in panchina.

Anche il Sassuolo è reduce da un gran risultato. Come spesso è capitato nelle ultime stagioni, la squadra neroverde si è riconfermata una vera e propria “ammazzagrandi” nella precedente giornata battendo per 4-2 la Juventus, ottenendo così la seconda vittoria in questo campionato. I ragazzi guidati da Alessio Dionisi non vogliono di certo fermarsi qui, sebbene l’ostacolo nerazzurro sia decisamente tosto, ma il coraggio, l’attitudine e il principio di gioco, se applicato al meglio, degli emiliani possono mettere in difficoltà anche le formazioni più forti in Serie A.

La sfida tra Inter e Sassuolo, valevole per la 6a giornata della Serie A 2023-2024, il cui via è programmato alle ore 20.45 di oggi allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO SESTA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Mercoledì 27 settembre

Ore 20.45 Inter-Sassuolo – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA INTER-SASSUOLO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Foto: LaPresse