Combinata nordica, Alessandro Pittin cade e si rompe il crociato: i tempi di recupero post-operazione

Doccia fredda per il movimento italiano della combinata nordica, che dovrà fare a meno nei prossimi mesi di Alessandro Pittin. Il veterano della squadra azzurra ha infatti riportato un brutto infortunio in occasione della caduta avvenuta in atterraggio da un salto durante il Summer Grand Prix di Oberwiesenthal e sarà costretto con ogni probabilità a saltare l’intera stagione invernale 2023-2024.

Il bronzo olimpico di Vancouver 2010, visitato nella giornata di ieri dal dottor Andrea Panzeri (presidente della Commissione Medica Fisi), ha rimediato purtroppo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il portacolori delle Fiamme Gialle verrà operato dallo stesso Panzeri oggi pomeriggio alla clinica La Madonnina di Milano.

Attualmente vengono stimati almeno sei mesi di stop per il 33enne friulano, che dovrà dunque rinunciare alla prossima stagione agonistica (la Coppa del Mondo si svilupperà da fine novembre 2023 a metà marzo 2024) con la prospettiva di rimettersi in gioco a partire dall’inverno 2024-2025 per andare a caccia della sua sesta partecipazione ai Giochi Olimpici nel 2026.

Foto: Lapresse