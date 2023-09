Sky o DAZN, dove vedere Torino-Roma stasera? Calendario, programma, tv, streaming

Questa domenica sancirà la parola fine sulla quinta giornata della Serie A 2023-2024: l’ultimo match in programma del giorno è la sfida tra Torino e Roma, il cui via è programmato per le 20.45, il quale chiuderà di fatto il weekend calcistico italiano.

Il Torino di Ivan Juric è forse nel suo momento migliore di forma da quando il tecnico croato si è insediato sulla panchina granata. La squadra piemontese ha ottenuto 7 punti nelle prime quattro partite e, dato ancor più incoraggiante, non ha subito gol in tre dei quattro match disputati, eccezion fatta per il 4-1 subito con il Milan. Per continuare a macinare punti, il Toro proverà ad avere la meglio sulla squadra giallorossa, ostacolo importante che, se superato, potrà aprire nuovi scenari ai granata.

La Roma di Josè Mourinho è reduce dalla trasferta scomodissima di Tiraspol per la prima sfida stagionale in Europa League, dove è arrivata una vittoria per 2-1 sullo Sheriff. Più che per l’avversario, il viaggio in Transnistria è stato reso difficile dalla durata dello stesso e, proprio per questo, i ragazzi dello Special One non si sono potuti allenare a sufficienza specificatamente per la sfida con i granata. Dopo il 7-0 rifilato all’Empoli, la Roma cerca un altro successo in campionato, la cui situazione di classifica è ancora da sistemare.

La sfida tra Torino e Roma, il cui via è programmato per le 20.45 di oggi allo Stadio Olimpico-Grande Torino di Torino, sarà visibile in streaming su DAZN.

CALENDARIO TORINO-ROMA OGGI

Domenica 24 settembre

Ore 20.45 Torino-Roma – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA TORINO-ROMA: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN

