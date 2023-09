Sky o DAZN, dove vedere Sassuolo-Juventus stasera? Calendario, programma, tv, streaming

Sassuolo e Juventus si apprestano a disputare la loro quinta partita in questo campionato: le due squadre si affronteranno quest’oggi a partire dalle ore 18.00 per il turno numero cinque della Serie A 2023-2024, in un match che negli ultimi anni ha sempre regalato spettacolo ed emozioni.

Finora il campionato degli emiliani non è stato così entusiasmante: i neroverdi sono fermi a quota 3 punti in classifica, conquistati tutti nella vittoria sul Verona ottenuta prima della sosta. Nell’ultimo incontro disputato domenica scorsa a Frosinone, la squadra di Alessio Dionisi, dopo esser passata in vantaggio di due gol, si è fatta rimontare completamente, perdendo poi la sfida per 4-2. Contro i bianconeri servirà un’attenzione e una lucidità maggiore nell’arco dei 90′, visto che di qualità questa squadra ne possiede parecchia.

Nella settimana dove le altre big del nostro calcio sono state impegnate nelle coppe europee, la Juventus si è potuta concentrare sull’impegno di quest’oggi, alla luce dell’anno di stop imposto dall’UEFA per la manovra stipendi. I bianconeri, con un successo contro gli emiliani, salirebbero in prima posizione almeno per una notte, scalzando l’Inter dalla leadership di un punto. Da vedere quali saranno le scelte di Massimiliano Allegri, visto l’infortunio patito da Alex Sandro e le condizioni non ottimali di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

La partita tra Sassuolo e Juventus, valevole per la quinta giornata della Serie A 2023-2024, il cui via è programmato alle 18.00 di quest’oggi al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO SASSUOLO-JUVENTUS OGGI

Sabato 23 settembre

Ore 18.00 Sassuolo-Juventus – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA SASSUOLO-JUVENTUS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista,

Diretta streaming: DAZN.

