Sky o DAZN, dove vedere Roma-Empoli? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

Si avvicina sempre di più il momento del weekend di gara numero quattro per quanto riguarda la Serie A 2023-2024: alle 20.45 di domenica 17 settembre, la Roma di Josè Mourinho ospiterà l’Empoli per la quarta giornata del campionato in corso. Un match delicato per entrambe le squadre, inchiodate nei bassifondi della classifica, che dovranno per forza di cose cercare una vittoria nella sfida serale che chiuderà il programma della domenica.

I giallorossi, dopo un avvio di stagione scioccante, cercano la prima gioia in questo campionato: la Roma ha racimolato un solo punto con Salernitana, Udinese e Milan, risultato peggiore dalla stagione 1950/1951, anno dell’unica retrocessione della storia romanista. Con l’impiego a tempo pieno di Romelu Lukaku e Paulo Dybala, i tifosi capitolini sperano che la situazione possa cambiare con l’inizio di una rimonta verso i piani alti della classifica.

Ancor peggio ha fatto l’Empoli, unica squadra rimasta a zero punti finora dopo le sconfitte con Verona, Monza e Juventus: per una squadra che partiva con altre ambizioni, quest’avvio mette a serio rischio tutto quello che di buono è stato compiuto nella passata stagione. Urgono punti preziosi per la classifica che, sebbene il campionato sia ancora ai suoi albori, preoccupa fortemente i tifosi azzurri, i quali temono fortemente lo spettro della Serie B.

La sfida tra Roma e Empoli, il cui via è programmato per le 20.45 di domenica allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in streaming su DAZN.

CALENDARIO ROMA-EMPOLI SERIE A 2023-2024

Domenica 17 settembre

Ore 20.45 Roma-Empoli – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA ROMA-EMPOLI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

