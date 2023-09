Sky o DAZN, dove vedere Milan-Verona? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

La Serie A 2023/2024 è pronta a ritornare nel corso del weekend che verrà. In questi giorni sono andate e stanno andando in scena le competizioni continentali per club che hanno visto impegnate diverse formazioni italiane. Dalla Champions League, passando per l’Europa e la Conference League che si disputeranno quest’oggi. E dando un occhio alle sfide di martedì sera nel corso della massima manifestazione europea per club, non si può non citare il Milan di Stefano Pioli.

I rossoneri sono scesi in campo a San Siro per affrontare nel primo turno della fase a gironi della Champions il Newcastle. Il risultato finale è stato di 0-0; un Milan propositivo ma sprecone, che non è stato in grado di finalizzare le occasioni più ghiotte. Leao e compagni dunque, sabato 23 settembre a partire dalle ore 15.00, avranno l’occasione di rifarsi in campionato contro il Verona. Nel quinto turno della massima serie, i Diavoli, ospiteranno gli scaligeri.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

In campionato, il Milan, è reduce dal pesantissimo 5-1 subìto contro l’Inter nel derby. Il Verona di Marco Baroni invece, nell’ultimo turno ha pareggiato 0-0 contro il Bologna, ma i punti racimolati dopo quattro partite sono molti: ben 7. Vedremo chi la spunterà a San Siro. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Milan-Verona, match valido per la 5a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO MILAN-VERONA (23 SETTEMBRE)

Sabato 23 settembre

Ore 15.00 – Milan-Verona – Serie A, 5° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA MILAN-VERONA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Milan-Verona:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-VERONA

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud,Leao. All. Stefano Pioli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Hien, Faraoni; Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Mboula, Bonazzoli. All. Marco Baroni

Foto: LaPresse