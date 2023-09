Sky o DAZN, dove vedere Juventus-Lazio oggi pomeriggio? Calendario, programma, tv e streaming

Sarà Juventus-Lazio ad aprire il piano della quarta giornata di Serie A. Si ritorna dopo la sosta per le Nazionali e la prima partita ci regala immediatamente uno scontro d’élite all’Allianz Stadium di Torino tra la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Maurizio Sarri.

Bianconeri che non avranno problemi di formazione per questa giornata, a parte l’assenza del lungodegente De Sciglio e quella forzata di Pogba risultato positivo al testosterone. Nel pacchetto arretrato può essere rispolverato Gatti in luogo di Alex Sandro, mentre lotta a tre per due posti sugli esterni tra Cambiaso, Weah e Kostic. In avanti Chiesa è recuperato e dovrebbe fare coppia con Vlahovic.

In casa Lazio probabile la conferma dell’undici che ha battuto il Napoli due settimane fa, in quelli che sono stati i primi tre punti stagionali. Unici dubbi a centrocampo: Cataldi strafavorito rispetto a Rovella, che deve ancora inserirsi negli schemi di Sarri, mentre Guendouzi insidia Kamada, match winner al Maradona, nel ruolo di mezzala.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Juventus-Lazio, match valido per la 4a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO JUVENTUS-LAZIO

Sabato 16 settembre

Ore 15.00 – Juventus-Lazio – 4° turno Serie A 2023/2024 – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA JUVENTUS-LAZIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Juventus-Lazio:

Diretta tv: Zona DAZN

Zona DAZN Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse