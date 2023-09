Sky o DAZN, dove vedere Inter-Milan? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

La quarta giornata di Serie A ci offre già il primo derby stagionale. Allo stadio San Siro ci sarà già il primo confronto stagionale tra Inter e Milan, le due squadre che al momento si trovano in verra alla classifica.

Il derby di Milano è una delle partite più rappresentative della nostra storia. Sono 237 le partite nella storia del nostro calcio, con 87 vittorie dei nerazzurri, 77 successi dei rossoneri e 69 pareggi, con l’Inter che ha vinto gli ultimi quattro confronti, tutti nel 2023: quello della Supercoppa Italiana dello scorso 18 gennaio, il derby di ritorno in campionato e la doppia sfida nelle semifinali di Champions League.

La squadra di Simone Inzaghi tira il fiato per le condizioni di Lautaro Martinez: il centravanti argentino tornerà soltanto domani dagli impegni delle Nazionali e potrebbe anche partire dalla panchina. Rossoneri che devono capire in quali condizioni versano i propri giocatori francesi: problemi sia per Olivier Giroud, Theo Hernandez e Mike Maignan, ma tutti dovrebbero essere a disposizione.

Il match tra Inter e Milan, valido per la quarta giornata di campionato, inizierà alle ore 18.00 di sabato 16 settembre. La sfida verrà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN, che ha a disposizione tutti i diritti della Serie A. Per chi usufruisce dell’abbonamento alla piattaforma streaming e anche di Sky, sarà possibile visionare la partita anche su Sky Zona DAZN (canale 214 Sky).

INTER-MILAN, SERIE A 2023-2024, IL PROGRAMMA

16 settembre

18.00 Inter-Milan – diretta streaming su DAZN, diretta tv su Sky Zona DAZN (214 Sky, per i possessori di abbonamento Sky e DAZN)

INTER-MILAN, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN (Per possessori abbonamenti Sky e DAZN in contemporanea)

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse