Sky o DAZN, dove vedere Genoa-Napoli? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

Due giorni al ritorno in campo della Serie A 2023-2024: sabato 16 settembre alle 20.45 il Napoli di Rudi Garcia sarà ospite del Genoa per la quarta giornata del campionato in corso. Dopo la sosta per le Nazionali, il match di dopodomani sarà un banco di prova importante per entrambe le squadre, volenterose di riscattarsi dopo le sconfitte rimediate nell’ultima giornata di campionato.

Dopo l’esordio negativo con la Fiorentina in casa, Alberto Gilardino ha improntato una maggiore solidità difensiva alla sua squadra, come mostrato dalle buone prestazioni messe a referto con Lazio e Torino: se con i biancocelesti è arrivata una vittoria sorprendente grazie al primo gol in Serie A di Mateo Retegui, all’Olimpico-Grande Torino il Grifone è caduto nel finale solamente per la perla realizzata da Radonjic: per arginare lo strapotere tecnico dei partenopei, i rossoblù dovranno riutilizzare lo stesso approccio avuto nelle precedenti uscite.

Anche il Napoli ha voglia di rivalsa: dopo un primo tempo davvero ben giocato, i partenopei si sono sciolti nel secondo tempo della sfida con la Lazio, vittoriosa al Maradona con il risultato di 2-1. Un passo falso che, alla luce dell’andamento delle milanesi, potrebbe già ripercuotere il cammino verso la riconferma dello scudetto, sebbene nella giornata attuale si giochi proprio il derby della Madonnina: per non perdere il traino con le squadre avanti in classifica, gli azzurri sono obbligati a uscire dalla Liguria con i tre punti.

Il match tra Genoa e Napoli, valido per la quarta giornata di campionato, si svolgerà allo Stadio Marassi di Genova il prossimo 16 settembre dalle ore 20.45 e sarà trasmesso in tv su Sky Sport Uno (201 Sky), Sky Sport Calcio (202 Sky), Sky Sport 4K (213 Sky) e Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN.

CALENDARIO GENOA-NAPOLI SERIE A 2023-2024

Sabato 16 settembre

Ore 20.45 Genoa-Napoli – Diretta tv su Sky Sport Uno (201 Sky), Sky Sport Calcio (202 Sky), Sky Sport 4K (213 Sky) e Sky Sport 251, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA GENOA-NAPOLI: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (201 Sky), Sky Sport Calcio (202 Sky), Sky Sport 4K (213 Sky) e Sky Sport 251.

Diretta streaming: DAZN, Now Tv, Sky Go.

Foto: Lapresse